Calciomercato Napoli - Il giornalista Nicolò Schira ha pubblicato su suo profilo di X importanti aggiornamenti di mercato per il Napoli:

"Agenda fitta di impegni per il ds del #Napoli (G.Manna) che sarà in azione a Milano: oltre a completare l’ingaggio di Antonio Conte (contratti in definizione) vedrà l’agente di Meret per decidere il futuro del portiere. Previsto summit anche coi rappresentanti di Buongiorno".