Schira: "Lobotka è un profilo da seguire, ma prenderei Torreira. Rodriguez? Gattuso lo stima molto..."

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nicolò Schira:

"Prenderei Torreira fossi nel Napoli, ma è difficile immaginare che l'Arsenal lo venda a gennaio considerando anche che ha già venduto un calciatore in quello stesso ruolo a gennaio. Lobotka è un profilo da seguire: il Napoli lo ha seguito già in passato. Ha caratteristiche diverse dal classico regista perchè è più dinamico e nonostante non sia semplice neppure arrivare a lui, parliamo di un profilo leggermente inferiore. Gattuso stima molto Ricardo Rodriguez e lo stesso calciatore sta facendo fatica con altri allenatori. Al momento, nessuno è intenzionato ad acquistare lo svizzero per cui bisogna ragionare in termini di prestiti e tra Napoli e Fenerbache è chiaro che il calciatore sceglierebbe la piazza azzurra".