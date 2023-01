Schira: "L'Inter rifiutò 60mln, ora Skriniar via a zero. Belotti? Si è svalutato tanto, colpo la last minute"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Questione Skriniar? "All'Inter fu avanzata una proposta di circa 60 milioni dal Psg, ma la dirigenza chiedeva di più. Ad oggi perderà il calciatore a zero. I parigini sono pronti ad offrire 10, l'Inter chiede di più, ma non sostituirebbe lo slovacco con nessun'altro calciatore a quelle cifre. La sensazione è che si procedetà allo stesso modo del Milan, quando l'anno scorso arrivò un'offerta dal Tottenham per Kessié a gennaio, ma decise di non accettare e di lasciare il calciatore svincolato a fine stagione. Resta uno dei punti cardine della squadra, poi alla fine andrà via. Conviene anche a Milan lasciare l'Inter a fine stagione, poiché riceverà un premio di 20 milioni, ma soltanto da svincolato".

Mercato delle piccole? "Shomurodov balla tra alcune situazioni. Possibile approdo di Gervinho alla Cremonese, calciatore interessante ma la Serie A sembra il cimitero degli elefanti... Si è raffreddata la pista Pellegrini per la Lazio, McKennie, in uscita dalla Juve, potrebbe approdare al Leed, poiché non è al centro del progetto bianconero. Terzic o Calafiori per il Bologna come terzino. Attenti a Zapata e Muriel, in uscita dell'Atalanta, non più incedibili, dopo l'esplosione di Hojlund e di Lookman, il miglior colpo in Serie A, senza considerare Kvara. Pedro Porro al 45 milioni al Tottenham, 35 Malo Gusto al Chelsea, ma la Serie A deve puntare giovani calciatori, questo deve essere il copione delle squadre italiane".

Saint-Maximin al Milan? "Piano B se salta Zaniolo. Nell'ultimo giorno di calciomercato, se il Newcastle dovesse confermare l'intenzione di accettare il prestito con diritto di riscatto senza obbligo proposto dai rossoneri, allora si procederebbe con l'operazione".

Futuro Belotti ? "Attaccante last minute, anche se non ha mercato. Forse potrebbe pensarci la Fiorentina, purtroppo è un calciatore che si è svalutato tanto. È un attaccante forte, tuttavia ha sbagliato ad andare alla Roma. Mourinho nom considera Andrea, inoltre, percepisce uno stipendio di 3 milioni... Mi auguro per Belotti e per il calcio italiano che questo attaccante si ritrovi, anche in ottica delle Final Fours dell'Italia con la Spagna".