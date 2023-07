Schira: "Kim al Bayern Monaco? Ecco il motivo per cui non è ancora arrivato l'annuncio ufficiale"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il mercato del Napoli? Per quanto riguarda Zielinski, Mario Rui e Lozano c’è pressing importante: l’Al-Ahli vuole il polacco offrendo un triennale da 12 milioni all’anno e 25 milioni per il suo cartellino, vuole rispondere al colpo Milinkovic-Savic fatto dall’Al-Hilal.

Per Mario Rui c’è stato un sondaggio dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, per Lozano ci sarebbe un triennale da 10 milioni a stagione ma non è convintissimo di andare e preferirebbe forse andare in Premier League, sebbene però non siano arrivate offerte in Filmauro per il messicano.

Osimhen costa 200 milioni? Tantissimi, ma il PSG resta uno spauracchio e valuta altri attaccanti come Vlahovic: la speranza del Napoli è che vada su un altro attaccante, anche perchè se offrissero 150 milioni per il cartellino sarebbe difficile competere.

Kim? Un colpo di scena sarebbe bello, ma oggettivamente mi sorprenderei se non andasse al Bayern Monaco: saranno questioni burocratiche quelle legate all’annuncio ancora non arrivato, il Napoli non poteva farci nulla”