Schira: "Juventus favorita per Icardi, il Napoli ci ha provato ma la situazione non è cambiata"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Nicolò Schira, giornalista

"La Juve resta la favorita per Icardi anche perchè si è mossa con grande anticipo. Il Napoli ha provato a recuperare il terreno, ma il gradimento del ragazzo non è cambiato. Solo Napoli e Juve hanno provato realmente a prendere Icardi, la Roma invece viene vista come un passo indietro. Se il Napoli pensa di prender un grande numero 9 vuol dire che non ritiene Milik un attaccante che sposta gli equilibri.

Hysaj? La Roma è una pista percorribile: ha manifestato un interesse, ma deve prima fare un'uscita. Il rapporto con Sarri è idilliaco, ma dovrebbero incastrarsi troppe cose affinchè l'affare con la Juve vada in porto".