Schira: "Ferran Torres come Szoboszlai, tanti club su di loro ma il Napoli c'è. Milik? Richieste elevate, andrà via"

Ferran Torres

"Ferran Torres? Giocatore di talento, piace al Napoli ma c'è tanta concorrenza. Gli azzurri sono vigili, ma il Borussia Dortmund è avanti. Prospetto destinato ad una carriera importante. Szoboszlai? Anche lui seguito da tanti, il prezzo cresce, salito a circa 20 mln. Il Napoli ha abbondanza nel reparto, c'è anche Elmas che cresce con Gattuso. Milik? L'aria che tira è quella della separazione, le sue richieste sono state importanti. Il Napoli chiede 40-50 mln. Callejon? Servirà capire cosa vuole fare in futuro, deve fare una scelta di vita. Koulibaly? Andrà via solo per un'offerta da 100mln in su. Un ritorno di fiamma c'è per Veretout, la Roma deve fare cassa. Azmoun piace per l'attacco. Potrebbe lasciare lo Zenit per circa 30mln, poi c'è Ramadani, agente vicino al club azzurro".