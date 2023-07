Nicolò Schira è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Demme guadagna 3,3 milioni e non sarò regalato. Sicuramente vorrà andare a giocare per lasciare Napoli e la FIorentina può essere un'opzione con l'addio di Amrabat. Non ci sono molte pretendenti, può nascere tutto dopo il 20 agosto".