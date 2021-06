Schira a CN24: "A Emerson Palmieri piace Napoli, con Spalletti si trova benissimo. Maksimovic può firmare il rinnovo"

Nicolò Schira è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L’agente di Kaio Jorge chiede circa 10 milioni d’ingaggio alla firma. E’ il 2002 più forte che c’è in Brasile ma va in scadenza a dicembre e quindi si può aspettare, ma l’operazione resta alta. Emerson Palmieri resta la prima scelta di Spalletti, è il suo preferito. Il calciatore tornerebbe in Serie A e gli piace Napoli, inoltre si trova benissimo con Spalletti. Ci sono difficoltà economiche, ma ad oggi Nuno Tavares e gli altri sono soltanto alternative. Maksimovic non ha ricevuto le offerte sperate, per questo lui e il suo agente hanno fatto un nuovo passo verso il Napoli".