Schira a Radio Punto Nuovo: "Gattuso è un estimatore di Torreira. Ancelotti? Conviene a tutti vada all'Everton”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Niccolò Schira, Gazzetta dello Sport:

“Vedremo cosa cambierà con Gattuso in panchina, l'addio di Torreira è probabile e Gattuso è un suo estimatore. Secondo me l'Arsenal parte da 35-40 milioni, il Napoli preferirebbe un prestito oneroso di 30 milioni con riscatto, ma penso sia la prima scelta per il centrocampo. Vidal? L'Inter vorrebbe un prestito secco con diritto di riscatto, ma il Barcellona non credo sia dello stesso avviso. Non mi aspetto a grosse manovre di Lazio e Juve in questo mercato di gennaio. Per quanto riguarda la Roma, penso arriverà un laterale destro difensivo e un vice Dzeko. Sicuramente si rinforzerà l'Inter per arrivare bene alla lotta allo scudetto, il Napoli per riprendere punti ed il Milan. Ancelotti? Non mi aspetto grosse sorprese. Conviene a tutti risolvere nel migliore dei modi e che Ancelotti vada all'Everton. Nei giusti tempi tecnici, si avrà l'annuncio ufficiale".