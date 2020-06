Schachner: "Mi avrebbe fatto piacere giocare con Maradona: avrei segnato tanti gol. Szoboszlai? Troppo giovane per l'Italia"

Ultime calcio Napoli - Walter Schachner è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Szoboszlai? Miglior giocatore austriaco del momento ma è ancora troppo giovane. Berisha ha avuto difficoltà, all'inizio, e anche lui potrebbe rischiare di avere difficoltà in Italia, Germania o Inghilterra. Conosco Ancelotti e Gattuso: Carlo l'ho affrontato in campo in Italia. Gattuso è bravo come allenatore ma non ha ancora fatto tante grandi cose. Un calciatore come me non c'è, in questo momento, in Italia o in Austria. Mi avrebbe fatto piacere giocare con Maradona alle spalle: avrei segnato tanti gol".