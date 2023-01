Scarnecchia: "Spalletti è l’ideale per una piazza caldissima come Napoli, se non vince lo scudetto il club si addossi tutte le colpe"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex giocatore di Napoli e Roma Roberto Scarnecchia, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Lo scudetto della Roma arrivò dopo tanti anni in cui stavamo facendo molto bene.

Spalletti è un doppio ex della partita di domenica, il Napoli sta giocando in maniera devastante e sarà difficile per la Roma giocare al Maradona: tendenzialmente però non si penserà alla classifica ma solo e soltanto alla partita visto che conta tantissimo.

La passione da chef? Ancelotti è stato uno dei fautori della mia carriera, veniva spesso a mangiare a casa: è una passione nata molto prima del calcio (ride, ndr).

Spalletti può vincere il titolo? Mourinho sta facendo bene al secondo anno alla Roma, Spalletti è l’ideale per una piazza caldissima come Napoli: so che i tifosi sono molto passionali, un allenatore più freddo può calmare i bollori e diventa più essenziale. Se il Napoli non lo vince, deve addossarsi tutte le colpe”