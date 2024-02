Scarnecchia: "Non avrei preso Mazzarri, ora si rischia l'Europa. Piuttosto avrei portato..."

Intervenuto a Campi Flegrei tv durante l'appuntamento con Azzurro99, Roberto Scarnecchia, ex calciatore del Napoli, ha analizzato il momento degi azzurri con focus su Mazzarri e la squadra.

Panchina Napoli, Nicola al posto di Mazzarri: l'idea di Scarnecchia

Ecco le dichiarazioni anche in vista di Napoli-Genoa: "Il Napoli ha una squadra forte, non ha la convinzione dello scorso anno. Deve ritrovare fiducia in se stesso. Kvara anche si sta riprendendo. Io non avrei preso Mazzarri in panchina, avrei puntato su altri allenatori, come ad esempio Nicola. Poi Mazzarri è un allenatore competente, ma deve cambiare passo, si rischia che il Napoli non vada in Europa. Esonero in caso di risultati negativi? Chi potrebbe mai sostituirlo, chi prenderebbe mai la patata bollente in questo momento dove si fatica tanto. Ci sono veramente pochi allenatori che potrebbero fare la differenza al momento".