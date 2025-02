Scarlato: "Se dopo un mese Billing non esordisce quando hai difficoltà, c'è stato un problema sul mercato"

Ultime notizie SSC Napoli - Gennaro Scarlato, ex difensore e primo capitano del Napoli di De Laurentiis, oggi allenatore, analizza il momento su Il Mattino.

Si può parlare di una difesa in crisi? Si può parlare di un momento flop?

«Il recupero di Buongiorno ti alza il livello difensivo, ci possono essere momenti in cui non ti riescono alcune cose. Ho notato che man mano che finisce la gara, cala il livello di attenzione e determinazione. Per cui ci sta pareggiare in questo modo».

È un problema numerico?

«A centrocampo non ci sono alternative. Il solo Billing non basta e questo può incidere nelle scelte durante la partita. Se ha un problema Anguissa, chi metto? Sul mercato andava preso un difensore centrale che si avvicinava ai titolari e non l'hai preso. Anche se Juan Jesus sta facendo benissimo. Se dopo un mese Billing non esordisce quando hai difficoltà soggettive perché alcuni sono a corto di fiato, c'è stato un problema sul mercato. Rimandare non è stato un bene».