Scarlato: "Kvara deve fare la differenza in queste gare per essere un top. Avete visto questo dettaglio su McTominay?" | VIDEO CN24

Gennaro Scarlato ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 Tv al termine di Juventus-Napoli:

“McTominay? A me è piaciuto, ha rubato 3-4 palloni importanti sulla trequarti. E’ un segno di lettura di gara da parte sua. Lo vedo abbastanza completo anche se è presto per dare un giudizio. Lo 0-0 è un risultato giusto, l’avrei detto anche alla vigilia. Kvara mi ha deluso, non è una delusione piena la mia, mi aspettavo qualcosa in più a Torino. Aveva iniziato bene la stagione, ma prima non aveva affrontato avversari dalla caratura come la Juve. Se fai qualcosa in più in queste gare facendomi la differenza vuol dire che sei un grande calciatore”.