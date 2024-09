Scarlato a CN24: "20 anni di De Laurentiis a Napoli? Successi continui! Non ho invidie o gelosie, ma un piccolo rammarico sì"

Calciomercato Napoli - L’ex capitano del Napoli Gennaro Scarlato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“I 20 anni di De Laurentiis al Napoli? Vent’anni di successi continui, era impensabile che potesse avvenire tutto questo ma abbiamo visto uno scudetto e l’auspicio è di andare ancora più avanti e glorificare la società .

Io non so se ero il tipo di calciatore tale da poter arrivare ad uno scudetto, non ero così forte come quelli degli ultimi anni: la promozione in B o in Serie A potevo farla tranquillamente, rimane un piccolo rammarico ma nessuna invidia o gelosia, rimango sempre tifoso del Napoli.

Napoli-Cittadella? Ricordo un pubblico caldissimo, ma anche la parte finale della partita perchè non ce la facevamo più: per fortuna facemmo subito il 3-1, in modo da tenere poi la partita sul pari.

Gilmour e McTominay? Se spingono tanto, non puoi tenerli fuori. Però Conte continuerà con questo schema di gioco, l’unico cambio che posso aspettarmi dal primo minuto è la partenza di Romelu Lukaku”