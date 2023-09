Savoldi: "Garcia è stato un po' presuntuoso: ho una convinzione sul Napoli"

Notizie Calcio Napoli - “Garcia è stato un po’ presuntuoso“. L’ex attaccante di Bologna e Napoli, Giuseppe Savoldi, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: “Era normale che il Napoli avesse qualche difficoltà, con un allenatore nuovo che un po’ del suo ci ha messo senza ricalcare gli schemi tattici di Spalletti, la reazione non poteva essere che questa. Alla lunga però la squadra ha le qualità per riemergere e fare una grande stagione. A mio avviso Garcia è stato un po’ presuntuoso, se fossi stato in lui non avrei cambiato nulla visto che le cose lo scorso anno sono andate alla grande, doveva lasciare le cose così, come i giocatori sapevano fare, visto che avevano acquisito conoscenze e invece si è cambiato un po’ troppo".