Saurini: "Sarri? La Lazio manda un messaggio preciso: è un allenatore vincente"

Ultime calcio - Ai microfoni di TMW News è intervenuto Giampaolo Saurini per parlare di Sarri:

"Mi fa molto piacere che alla Lazio arrivi un tecnico che ha vinto anche a livello internazionale. Dal punto di vista tattico ci saranno cambiamenti - ha detto - ma la rosa non va smantellata. Sarri cura tutti i particolari in modo attentissimo, ora dovrà entrare nella testa dei giocatori con la sua nuova metodologia. Di sicuro chi ha lavorato con lui è avvantaggiato. Con il suo avvento la Lazio ha mandato un messaggio preciso e cioè che vuol essere protagonista. Si giocherà un posto in Champions".