Saurini: "Questo Napoli può agganciare l'Inter. Zerbin? Ha un grande potenziale, gli azzurri hanno in mano un giovane di prospettiva"

Ai microfoni di TMW News Giampaolo Saurini, ex tecnico della Primavera del Napoli, ha dichiarato:

"I partenopei hanno dovuto fare i conti con gli infortuni - ha detto - ma quando torneranno tutti o quasi potrà puntare a raggiungere l'Inter. Molto dipenderà anche dallo scontro diretto che ci sarà a breve. Sul mercato non credo faccia qualche movimento, forse l'esterno basso a sinistra ma Ghoulam ha recuperato bene e c'è pure Mario Rui. All'occorrenza possono giocarci Juan Jesus e Di Lorenzo. Nandez? E' un buon giocatore al pari di Demme. Il Napoli base non ha bisogno di nulla, Nandez sarebbe una pedina in più. Tra gli altri giocatori Lozano è un'altra pedina forte e con la partenza di Insigne potrà avere più spazio. L'anno prossimo poi potrà spendere denaro fresco che arriverà dalla Champions. Qualche giovane che avevo io in Primavera intanto si sta mettendo in mostra. Zerbin ad esempio l'ho avuto un paio d'anni, è cresciuto molto e ora sta raccogliendo i frutti. Per i giovani la cosa più importante è giocare e migliorare. Se Zerbin si conferma nella seconda parte di stagione, sicuramente il Napoli avrà in mano un giovane di grossa prospettiva. Poi bisogna vedere se può trovare spazio in una squadra di campioni come il Napoli. Lo stesso Gaetano sta facendo bene a Cremona, Luperto con l'Empoli sta giocando un gran campionato. Sono giocatori che ho allenato e che potrebbero rientrare. Sarebbe una soddisfazione anche per me. Tornando a Zerbin è il classico esterno d'attacco che ha forza e gamba. Se sta bene e prende consapevolezza dei suoi mezzi ha un potenziale notevole. Ora deve fare un ulteriore step per consacrarsi e lo può fare nella seconda parte di stagione al Frosinone".