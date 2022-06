Saurini: "Mi sono emozionato per Gaetano e Zerbin con la Nazionale, mostravano già grandi qualità"

Giampaolo Saurini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Gaetano si vedeva già avesse qualità, ai nostri tempi giocava con quelli più grandi, come lo stesso Tutino anni prima. Zerbin lo stesso che ha fatto l’esordio in Nazionale, venne con me in Primavera. Queste settimane sono state emozionati e ricche di emozioni per me. Mi sono emozionato quando anche lo stesso Gaetano ha fatto gol con l’U21".