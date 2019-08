Saurini: "Gaetano può far parte della rosa del Napoli, ha qualità innate e può giocare ovunque! Sui prodotti della Primavera azzurra..."

Giampaolo Saurini, ex allenatore della Primavera, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Insigne ha fatto un percorso importantissimo: dopo tre anni in giro nelle categorie minori, si è imposto al Napoli tra tanti campioni. E’ un talento cristallino, nella rosa degli azzurri ci sono giocatori cresciuti in casa. Sto parlando di Luperto, di Tutino, di Gaetano. Gianluca può far parte della rosa del Napoli quest’anno. Avevo dei dubbi sul fatto che potesse giocare come centrocampista centrale. Ha delle qualità innate e può giocare ovunque”.