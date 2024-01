Satin: "Theate? Mi stupisce che il Rennes voglia cederlo. Brassier? Presto per fare il titolare a Napoli"

Ultime notizie Napoli - Bruno Satin, agente di calciatori, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Theate sta facendo benino al Rennes, lo pagarono 20 mln per acquistarlo, ma mi stupisce che il Rennes sia pronto a cederlo, non ci credo anche perchè sono alla ricerca di un altro centrale. Il Rennes non ha bisogno di soldi, ha un proprietario molto ricco. Gioca sempre al Rennes, che sia a sinistra o al centro. Brassier? E' un ragazzo che è uscito dal vivaio del Rennes, oggi è al Brest e sta facendo bene. Però è ancora presto per fargli fare il titolare a Napoli"