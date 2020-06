Satin: "Interesse forte del Napoli per Gabriel, ecco le sue caratteristiche. Non è ancora sul livello di Koulibaly"

Ultime notizie mercato Napoli - Bruno Satin, procuratore ed esperto di calcio francese, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"So che l’interesse del Napoli è forte per Gabriel ma non so a che punto sia la trattativa. Il Lille è un club che vende a caro prezzo, sicuramente farà cassa cedendo Gabriel o Osimhen. Dal punto di vista difensivo è molto bravo Gabriel ma in uscita è ancora molto lontano da Koulibaly. E’ aggressivo e molto forte fisicamente, può diventare un difensore molto importante. Todibo? E’ un ragazzo un po’ complicato e continua a piacere ma in difesa la situazione del Napoli è in continuo divenire”.