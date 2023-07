Satin: "Danso? Non mi risulta che sia vicino il passaggio al Napoli, l’allenatore del Lens è sicuro di tenerlo!"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Bruno Satin, procuratore sportivo.

“Kevin Danso? Non mi risulta che sia vicino il passaggio al Napoli. L’allenatore del Lens è sicuro di tenerlo. Danso è molto forte fisicamente, ha disputato una grande stagione. Il Lens gioca a 3 dietro, ma il calciatore non si discute, è molto bravo. Danso sembra essere non troppo rapido, ma è difficile vincere il duello con lui, quest’anno l’ho visto tante volte ed è bravissimo. Kim ha toccato un livello stratosferico e non è semplice sostituirlo, ma la qualitĂ di Danso potrebbe essere una buona scelta. Le grandi societĂ devono sempre avere slot disponibili per tesserare un extracomunitario e non è mai semplice da gestire questa cosa perchĂ© se vuoi prendere un giovane prospettico straniero da far crescere, non puoi prenderlo perchè devi conservare quello slot per un titolare.Â

Garcia è un allenatore di alto livello, molto esperto. Conosce la serie A, le piazze non facili e per questo non mi ha stupito la scelta di De Laurentiis. Garcia si adatterĂ rapidamente e può fare bene. Poi è chiaro che dopo l’annata passata non sarĂ facile e non sarebbe stato per nessuno, ma Garcia è un’ottima scelta e credo che farĂ bene in serie A ed in Champions.Â

Sarebbe bello continuare a vincere per il Napoli però le inseguitrici si stanno rinforzando per colmare il gap che c’è con gli azzurri. Non sarĂ facile, ma importante sarĂ tenere Osimhen che è imprescindibile. La rosa del Napoli è competitiva, Garcia dovrĂ trovare la chimica per far funzionare tutto. Ndombele? Credo sia un problema di personalitĂ , è sempre stato discontinuo e non riesce a tenere alto il livello per tutta la partita. E’ capace di rompere la linea, fare una grande giocata e poi perdersi, ma non può essere un punto fermo nel Napoli.Â

Valentin Gendrey ha disputato una buona stagione col Lecce. Si aspettava che Di Lorenzo potesse andare in Premier e liberargli un posto al Napoli! Scherzi a parte, vediamo se ci sarà qualche possibilità seria perché ha estimatori che non sono passati ancora all’attacco. Ha il contratto in scadenza, ma c’è un’opzione per il rinnovo. E’ in crescita, un ragazzo serio e molto concentrato sul suo calcio”