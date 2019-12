Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo e prossimo avversario del Napoli, ha rilasciato alcune dichirarazioni in mixed zone dopo il pareggio contro il Milan.

"Noi siamo affamati di punti, secondo me non è giusto averne solo 16 in classifica ma evidentemente non abbiamo meritato nemmeno di averne 20 o 22".