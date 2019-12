Sassuolo, prima del Napoli c'è l'impegno con il Brescia! Corini: "Contro i neroverdi vogliamo consolidarci"

"Abbiamo già voglia di tornare in campo e ci sentiamo pronti e fiduciosi". La carica di Eugenio Corini, rispecchia in pieno quello che è il momento del Brescia che solo quindici giorni fa era ultimo e derelitto e che ora, dopo due vittorie consecutive in altrettanti scontri salvezza, intravede addirittura la possibilità di uscire dalla zona retrocessione giocandosi il "jolly" del recupero con il Sassuolo. "Era stato giusto non giocare per rispettare il lutto - ancora parole di Corini - e lo dico anche se poi quella partita in meno in classifica psicologicamente l'abbiamo subìta". Quel che è successo è però parte del passato: "E noi ora abbiamo voglia di affrontare questa sfida contro una squadra molto qualitativa. Quello che mi aspetto dai miei, è che consolidino quell'atteggiamento di maturità che abbiamo messo in mostra soprattutto con il Lecce. Arriviamo all'appuntamento di domani con lo spirito corretto". (ANSA).