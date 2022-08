Sassuolo, l'ex DS: "Raspadori al Napoli? Ci sono tutte le condizioni per chiudere"

Calcio Napoli - Nereo Bonato, ex DS Sassuolo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Raspadori? Con il Napoli penso ci siano tutte le condizioni per fare un affare giusto per tutte le parti in causa. Giacomo lo vedo molto bene nello schema di Spalletti che, a mio avviso, può migliorare molto il ragazzo. Ci sono tutte le condizioni per far sì che l'affare vada in porto. Le ambizioni di Raspadori sono importanti. Giacomo ha una grande personalità, per questo potrebbe fare bene in una big come Napoli"