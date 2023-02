Berardi in campo in Sassuolo-Napoli? La risposta di Dionisi a Sky

Ultime notizie SSC Napoli - Alla vigilia di Sassuolo-Napoli, l'allenatore neroverde alla vigilia del match contro la squadra di Spalletti.

Queste le parole di Alessio Dionisi che ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

"Partita col Napoli? Io credevo in questa squadra, penso che abbiamo risorse che ancora non abbiamo tirato fuori e che possiamo migliorare. Se ci crediamo, questo è un grandissimo valore. Poi quanto fatto contro l'Udinese non basterà contro il Napoli. Perché se concedi gol dopo 20 secondi al Napoli, come accaduto con lo Spezia nel secondo tempo, fai fatica a riprenderli. Dovremo essere bravi, fortunati e preparati mentalmente perché la partita inizia da subito. Dobbiamo esser bravi soprattutto quando avremo la palla: si parla tanto del Napoli quando ha palla, ma noi abbiamo le possibilità di farli correre indietro e creare opportunità per noi, se saremmo coraggiosi. E potremo essere coraggiosi anche senza palla. Berardi? Non prenderemo assolutamente rischi".