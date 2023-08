Sassuolo, Dionisi a Dazn: "In 11 contro 11 avremmo messo in difficoltà il Napoli, abbiamo reagito dopo il rigore"

Napoli Sassuolo - Alessio Dionisi ha parlato a Dazn dopo la partita contro il Napoli:

"Il Napoli ci ha messo sotto nella parte iniziale e poi siamo usicit bene prendodo il nostro spazio. Non abbiamo avuto coraggio nei 16 metri finali, peccato per le occasioni avute. In 10 poi diventa difficile alla seconda contro un avversario come Napoli. Mi sono piaciuti abbastanza tutti, conoscete il calcio per capire chi mi è piaciuto e chi no. Maxime Lopez ha detto qualcosa all'arbitro perché non ha fatto falli. Abbiamo reagito dopo il rigore. Sono convinto che in 11 contro 11 nel secondo tempo sarebbe stato tutto diverso. L'apertura del mercato non aiuta i club come il nostro, perché ci sono giocatori che sono ambiziosi".