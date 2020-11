Sassuolo, De Zerbi: "Per lo scudetto altre squadre hanno molto più di noi. Napoli-Milan? Tifo per il Brescia e la mia squadra"

Ultime notizie calcio Napoli - Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita vinta contro il Verona. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Scudetto? Giusto avere ambizioni, ma dobbiamo essere seri e fare i conti con la realtà. Dobbiamo essere concentrati e non fermarci. Noi dobbiamo pensare ad una partita per volta ma ci sono squadre che hanno molto più di noi in tutto. Per chi tifo in Napoli-Milan? Io tifo per il Brescia e poi per le squadre che alleno, per il resto basta".