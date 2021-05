Sassuolo, De Zerbi: "Contro la Juve ci è mancato solo il gol, poteva essere una gara diversa"

SERIE A - Roberto De Zerbi ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Con la Juve è mancato il gol. Nella prima mezz'ora potevamo concretizzare tutte le occasioni e probabilmente sarebbe venuta fuori una partita diversa. E dopo, oltre a qualche errore individuale di lettura in alcune situazioni, ci è mancata la pazienza, soprattutto nel secondo tempo siamo stati troppo ansiosi di andare a presentarci per essere pericolosi, senza considerare l'eventualità di perdere il pallone e subire il contropiede. E' stato un eccesso di foga, di voglia, ma non possiamo permetterci questo per come giochiamo noi"