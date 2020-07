Sassuolo, Carnevali: "Vogliamo trattenere i migliori, su Boga non c'è solo il Napoli"

Ultimissime mercato Napoli - Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La nostra politica è di trattenere i big, facendo al massimo solo una cessione. Abbiamo un progetto di crescita per migliorarci. Per riuscirci dobbiamo tenere i migliori e vogliamo farlo anche in vista della prossima stagione. Credo che ci siano le condizioni per farlo perché i calciatori più forti vogliono restare. Boga? La nostra volontà è di volerlo trattenere. Su di lui non c’è solo il Napoli ed essendoci diverse squadre possiamo spaziare di più”.