Sassuolo, Carnevali su Frattesi: "Roma? Abbiamo ottimi rapporti ma non solo con loro..."

Giovanni Carnevali non si nasconde in tema mercato ai microfoni di Sky Sport. L’amministratore delegato del Sassuolo risponde su Frattesi:

“Cessione a gennaio? Inizia il calciomercato per cui sarà un mese difficile, abbiamo qualche richiesta per Frattesi e qualche altro giocatore. Il desiderio è quello di non fare cessioni come ad esempio Frattesi per pensare a quello che sarà nella prossima stagione. Stiamo alla finestra per vedere le opportunità e in questo momento siamo più attenti agli acquisti piuttosto che alle cessioni, vogliamo inserire dei ragazzi di prospettiva. Vedremo poi cosa ci sarà su Frattesi o su qualcun altro. La Roma per Frattesi? Noi con la Roma abbiamo un ottimo rapporto e abbiamo valorizzato giocatori dal vivaio della Roma ma se volete un titolo posso dirvi che per Frattesi ci sono richieste dalla Premier League”.