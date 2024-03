Sassuolo, Carnevali: "La sconfitta con il Napoli non è costato il posto a Bigica: c'era un accordo"

"Ringrazio mister Bigica, con lui c'era un accordo per la partita con il Napoli". Protagonista al fianco di Davide Ballardini nella sua prima conferenza stampa da allenatore del Sassuolo, l'ad neroverde Giovanni Carnevali ha chiarito che la scelta di non confermare Bigica in panchina era già presa da tempo:

Carnevali su Bigica