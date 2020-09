Sassuolo, Carnevali: "Boga? Diverse richieste per lui, vediamo se ci saranno evoluzioni. 40 milioni? Forse anche di più"

Ultimissime mercato Napoli - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al calciomercato:

“Oltre a Boga e Locatelli ci sono altri calciatori che bisogna capire dove vanno. La nostra volontà è trattenerli, viste le richieste potremmo cedere diversi ragazzi e non possiamo darli via tutti. Vogliamo continuare a crescere. Boga ha richieste, in Italia e all’estero, vediamo se ci saranno evoluzioni. Decideremo in questi giorni, non vogliamo andare troppo in là. Valore di 40 milioni? Le cifre le conoscete bene. Forse anche di più... Questo è il valore dei nostri calciatori. Non abbiamo fretta e volontà di venderli”.