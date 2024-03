Sassuolo, Carnevali: "Ballardini l'uomo giusto per dare una scossa e risalire la china"

Verona-Sassuolo, neroverdi in campo nel lunch match di questa domenica dopo la pesante goleada incassata dal Napoli mercoledì scorso al Mapei Stadium. In panchina non c’è più Emiliano Bigica ma Davide Ballardini annunciato ufficialmente due giorni fa.

Sassuolo, Carnevali commenta l'arrivo di Ballardini

Giovanni Carnevali, Ad del club emiliano, ha parlato del nuovo tecnico ai microfoni di Sky: “Non siamo in una situazione facile, altrimenti non avremmo cambiato allenatore. Ma siamo fiduciosi e sappiamo cosa può portare Ballardini. E’ il profilo adatto per noi, l’uomo giusto per dare la scossa e valorizzare le qualità che comunque ci sono in rosa”.