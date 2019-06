Sarri sulla figura di comandante: "Rappresentavo un popolo che non vinceva da trenta anni, volevamo lo scudetto!" [VIDEO]

Maurizio Sarri, neo allenatore della Juventus, si è presentato alla stampa in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Io comandante? In quel momento rappresentavo uno dei popoli che più amano la propria squadra e che non vincevano da trenta anni. In quella stagione non potevamo guardare a due-tre obiettivi, si poteva solo selezionarne uno ed andarci in maniera feroce. Siamo stati in ballo fino a dieci giorni dalla fine del campionato. Eravamo belli convinti ma non è finita come volevamo: il viaggio è stato stupendo".