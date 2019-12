Sarri risponde ad Allegri: "Le tattiche e gli schemi sono cavolate? Spero non lo sentano i presidenti"

Maurizio Sarri, allenatore della Juventus risponde a Massimiliano Allegri ex allenatore dei bianconeri il quale ha dichiarato che i giocatori sono come cavalli e che gli schemi sono cavolate:

"Spero solo non se ne accorgano i presidenti o i nostri salari subiranno tanto. Che un tecnico non debba stravolgere i giocatori per allenare se stesso sono d'accordo, che debba incidere su una squadra rispettando le caratteristiche dei giocatori va fatto. Sono opinioni personali, modo di intendere il lavoro differente".