Sarri-Napoli, Pedullà annuncia: "Non c'entra la Champions, ecco cosa valuterà! In caso di ritorno bloccherebbe la cessione di Hysaj"

Ultimissime calciomercato Napoli - Ritorno Maurizio Sarri a Napoli, a parlarne è Alfredo Pedullà, giornalista esperto di mercato.

Queste le dichiarazioni di Alfredo Pedullà a 'Ne parliamo il lunedì', su Canale 8, riguardo l'ipotetico ritorno di Maurizio Sarri a Napoli:

"Sarri arriverà a Napoli solo in caso di Champions League? No, in realtà la situazione è diversa: il mister non considera fondamentale la qualificazione alla massima competizione europea, piuttosto valuterà altre cose. Essendo stato tanti anni a Napoli, deve scattare qualcosa dentro che possa stimolarlo. Per questo, non escludo che De Laurentiis ci riprovi nelle prossime settimane. L'eventuale sì di Sarri dipenderà da una serie di fattori. Se l'allenatore toscano approdasse a Napoli potrebbe bloccare la cessione di Hysaj. Non è un mistero che abbia provato a prendere il terzino ex Empoli sia al Chelsea che alla Juventus"