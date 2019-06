“Non l'hanno ancora liberato, non so quando si saprà qualcosa, non lo sa nemmeno lui”, a parlare così è Amerigo Sarri, intercettato dallo youtuber juventino Giacomo Carolei, fuori casa sua, sul possibile approdo sulla panchina della Juventus del figlio. Il tutto è in un video pubblicato su YouTube poche ore fa: “Cosa spero? Che torni in Italia”, conclude il papà del tecnico.

Clicca sul player per vedere le immagini.