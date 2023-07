Sarri: "Giuntoli uomo giusto per la Juve, rimetterà le cose a posto"

Durante l’intervista esclusiva concessa ad Alfredo Pedullà per Sportitalia, il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha così parlato di Cristiano Giuntoli, direttore con cui ha condiviso l’esperienza al Napoli e prossimo a iniziare l’avventura alla Juventus:

“Io penso sia l’uomo giusto per questo periodo storico. Hanno bisogno di ricostruire qualcosa. Lui è un fenomeno in queste situazioni e quindi credo sia il momento giusto. Purtroppo per noi della Lazio rimetterà tutto a posto. Non so con che velocità si approccerà, ma so che riuscirà nella ricostruzione conoscendolo”.