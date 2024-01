Sarri: "De Siervo? Non devo litigare, se faccio critiche è per aiutare il calcio italiano"

Notizie Calcio - Maurizio Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della semifinale di Supercoppa contro l'Inter

Sente la pressione della doppia sfida, anche legata alla novità regolamentare sui rigori?

"Se bastasse allenarli i rigori, sarebbe facile. Oggi magari ne segniamo venti su venti, davanti alla gente i risultati sono diversi. Lo faremo, ma credo poco. Io ho espresso le mie idee sulla competizione, non sul fatto che dobbiamo venire qui motivati o meno: noi siamo motivati, abbiamo la partita più difficile, contro una delle squadre più forti d'Europa. Le possibilità sono attorno al 25/30 per cento, dovremo giocare in maniera ambiziosa".

Firmerebbe per i rigori?

"Nella mia vita non ho firmato neanche una cambiale".

C'è De Siervo in sala, fate pace?

"Io non devo litigare, se faccio delle critiche lo faccio per aiutare il calcio italiano, non per fare polemiche sterile. Quando una persona dice quello che pensa, se in buona fede, ti aiuta".