Sarcinelli a CN24: "Udinese-Napoli, dubbio sulle fasce per i friulani! Riposa De Maio, in avanti coppia formata da Okaka e Lasagna"

Umberto Sarcinelli, giornalista vicino alle vicende dell'Udinese Calcio, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, programma in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto dichiarato:

"Gotti ha qualche dubbio sulla fascia sinistra per la gara contro il Napoli. Ha due provini da poter fare per capire cosa fare su quella fascia. De Paul dovrebbe prender eil posto di qualcuno dei centrocampisti che ha giocato in Coppa Italia. Molto probabilmente farà coppia con Mandragora che è molto in forma e che ha dimostrato di poter giocare meglio al centro. Sulla destra c'è il dubbio legato a Larsen: non si sa se potrebbe farcela. E' favorito per andare a sinistra. Se non ce la farà è recuperato Samir. Sulle fasce l'Udinese deve ancora attraccare in porto. In difesa rientrerà Troost-Ekong, confermatissimo Becao, riposa De Maio. E' tutto rimandato all'ultimo minuto. Quando Gotti muove una pedina deve sistemare un po' anche le altre. In attacco anche lì hanno avuto buone risposte da Teodorczyk e Larsen, rispetto alla coppia di campionato che era formata da Okaka e Nestorovski. Visto che Lasagna si è sbloccato con il gol, penso che sarà preferito lui. Sarà una squadra che punterà sulle ripartenze, utilizzando Okaka come perno o per lanciare Lasagna. Questo quello emerge dalla gara di Coppa e dall'ultimo allenamento. Oggi Gotti proverà le condizioni fisiche di alcuni giocatori.

L'Udinese fatica a segnare: coincidenza di momenti negativi contemporaneamente degli attaccanti. Se poi a questo momento si somma un centrocampo che sta attraversando un periodo critico tra infortuni e cali di forma... Il problema è nella leadership e nella personalità: una squadra ha bisogno di gregari e vagoni ma ha bisogno anche di locomotive che trascinino i vagoni. Questo manca all'Udinese.

De Paul? Discorso aperto, l'Inter lo vuole. Il giocatore ad Udine non è mai stato tanto amato. De Paul in Nazionale gioca molto bene ed è diventato un punto fisso: lì ha accanto calciatori di indubbia persoanlità, all'Inter ci sarebbero. Se l'affare si farà dipenderà dalle contropartit che proporrà l'Inter, non solo in soldi. All'Udinese farebbero comodo un paio di esterni, è su questo che si stra trattando".