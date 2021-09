Santoni: "L’Italia ha un evidente problema con il centravanti, ma non ci sono alternative credibili a Immobile"

Napoli Calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Andrea Santoni, giornalista del Corriere dello Sport: “Le assenze della Nazionale italiana contro la Lituania? Nessuna partita va sottovalutata, a maggior ragione considerando le difficoltà riscontrate dall’Italia nelle sfide con Bulgaria e Svizzera. Mi sono sembrate sopra le righe le reazioni dell’ambiente azzurro alle critiche ricevute dagli addetti ai lavori. Per la formazione è difficile fare ipotesi, dal momento che gli assenti aumentano ora dopo ora. I big match di Serie A stanno influenzando le scelte di Mancini? Il CT è sicuramente attento alle esigenze dei club, ma di certo prende le sue decisioni in totale autonomia. Il sostituto di Immobile? Mancini fa bene a difendere l’attaccante della Lazio, ma il problema del centravanti è sotto gli occhi di tutti. Il gioco di Mancini non è adatto alle caratteristiche di Immobile, ma al momento non mi sembra di vedere alternative valide. Forse il CT dovrebbe cercare un gioco offensivo diverso per valorizzare al meglio Immobile. Raspadori dovrebbe partire dal primo minuto contro la Lituania, mentre Kean e Scamacca potrebbero avere a disposizione uno spezzone di gara per mettersi in mostra”.