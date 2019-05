Fabio Santini, giornalista di 7Gold, ha parlato a MCSport del Napoli: "Ancelotti? Non possiamo dire con certezza che resterà al Napoli. Ci sono state delle frizioni con il presidente circa un mese fa, perché la prospettiva per la campagna aquisti non era delle migliori. Poi c'è la spinta di CR7, che ha voluto la testa di Allegri, e che vuole che si prenda un tecnico come Ancelotti. Lì andranno a prendere un tecnico come Sarri, sempre che Conte non decida di obbedire al cuore e dica di sì".