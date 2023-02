Santini: "Inter a -13 dal Napoli? Colpa della mediocrità di Inzaghi"

A parlare delle milanesi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Fabio Santini.

Inter così lontana dallo Scudetto. Quali i problemi?

"La mediocrità dell'allenatore, che non è mai riuscito a dare continuità. Ha avuto delle intuizioni, come Calhanoglu davanti alla difesa, è vero. C'è una mediocrità di gestione del tecnico. Per me l'Inter è la squadra più forte del campionato, ma ha una panchina da mezza classifica o da Coppa Italia. A me risulta che ci si poteva arrivare a un accordo con Skriniar, ma con una società che vuole coprire debiti con altri debiti come puoi fare programmazione?".

La squadra può andare più avanti in Champions?

"Se la squadra riuscirà a trovare quella coesione che finora gli ha concesso di presentarsi bene nelle partite importanti sì. Dopo il ko con l'Empoli c'è stata una riunione dei senatori dello spogliatoio da cui è stato escluso lo staff tecnico. E' un segnale preciso del rapporto tra la squadra e la panchina".

