Santacroce: "Natan non è ancora pronto. Veiga? Ecco cosa penso"

Notizie Calcio Napoli – L‘ex calciatore del Napoli, Fabiano Santacroce è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione “Radio Goal”:

“Veiga ottimo profilo, ma con uno Zielinski che gioca così che ci importa? Sa cosa vuole fare a Napoli, se un ragazzo così giovane sceglie di andare a prendere i soldi in Arabia a quell’età fa capire che non è da progetto Napoli. Natan? Ho pochi punti interrogativi, l’ho studiato e non è il sostituto di Kim, anche perché a quel livello non ce ne sono. Natan è un ragazzo con grandi qualità di forza, voglia e carattere ma serve molto tempo per ambientarsi e capire cosa vuol dire fare il difensore in Italia. Attualmente non è un titolare. Coppia con Rrahmani? Juan Jesus e Ostigard dono due ottime alternative, con attaccanti veloci non userei il brasiliano”.