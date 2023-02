Santacroce: "L'attacco del Napoli ruba l'occhio, ma c'è un altro aspetto da sottolineare"

Fabiano Santacroce, ex difensore azzurro, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli in fase difensiva è fortissima, anche se ruba l’occhio per le giocate in attacco. Bisogna vedere la velocità che ci mettono nel recuperare il pallone quando lo perdono, sono incredibili. Osimhen è migliorato tantissimo, anche l’anno scorso era ancora grezzo in alcuni movimenti. E’ migliorata anche la squadra nel riuscire a servirlo nel momento giusto".