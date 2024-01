Santacroce: "Mercato Napoli? Buoni obiettivi, ma serve più esperienza"

Fabiano Santacroce è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione Piazza Affari, per parlare del momento del Napoli:

“Non è stata certamente una partenza che ci si poteva aspettare. Il presidente ha capito che sta diventando a rischio addirittura la zona Champions e di conseguenza sta pensando di muoversi sul mercato. I possibili nomi in entrata sono tutti di buoni giocatori di prospettiva, ma mi aspettavo anche qualche profilo di maggiore esperienza. Al Napoli non mancano giocatori forti, serve solo più esperienza per uscire da un periodo complicato in particolar modo dal punto di vista mentale”.

Agli azzurri stanno mancando anche gli scontri diretti.

“È un Napoli differente, i giocatori hanno perso l’essere squadra e l’essere compatti in campo. Ora si sono ritrovati dal punto di vista mentale, ma dal punto di vista tattico restano l’ombra dell’anno scorso”.

Quanto sta incidendo avere un allenatore a tempo determinato?

“Non è il massimo, ma non penso che sia questo a pesare a livello mentale. Ci sono altri problemi che sono ancora più complicati da risolvere. Da Garcia a Mazzarri si è notato un miglioramento. Ora serve anche un po’ di fortuna in attacco, mentre bisogna migliorare notevolmente in difesa; la passata stagione il Napoli subiva poche azioni, mentre quest’oggi prende gol con toppa facilità”.

C’è una penuria di attaccanti in questo nostro calcio?

“Sì, in passato c’erano giocatori molto più forti di quelli di adesso. È vero che esistono campioni come Haaland e Mbappè, ma ci sono poche vie di mezzo. Probabilmente è anche per via del fatto che a livello tattico il calcio sta cambiando”.