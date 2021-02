Santacroce: "La sfortuna più grande di Osimhen è stato il suo prezzo"

Napoli - Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di SuperGoal, il programma condotto da Mariù Adamo in onda su Tv Luna.

“La sfortuna più grande di Osimhen è il prezzo a cui è stato acquistato, perché se fosse stato pagato poco saremmo tutti a dire che dobbiamo aspettarlo. Ma visto il costo e lo stipendio da lui ci aspettiamo tanto, e al di là delle condizioni fisiche contro l’Atalanta ha perso tantissimi palloni e si è fatto anticipare spesso anche in maniera semplice. Ma è molto e giovane e può recuperare”.

“Il nigeriano di certo non sta vivendo il suo momento migliore anche a causa del lungo stop che non gli permette ad oggi di essere in forma. E poi quando inizi a giocare in una squadra che ha gravi problemi la situazione ovviamente peggiora. Il confronto con il primo anno di Lozano? Dal messicano - ha concluso Santacroce - comunque lo scorso anno si vedeva qualche guizzo, ma purtroppo ad oggi in Osimhen ho visto solo qualità fisiche buone per una squadra che deve soffrire e ripartire e non per una squadra come il Napoli”.