Santacroce: "Kim ricorda Koulibaly, è un giocatore straordinario. Non avrà i problemi avuti da De Ligt in Italia"

Fabiano Santacroce è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha preso un difensore fortissimo. E’ davvero un giocatore straordinario e ci sarà da divertirsi. E’ un difensore molto simile a Koulibaly con molta velocità, forza e tecnica. Il Napoli sta costruendo una squadra con tanta fisicità rispetto al passato. Ostigard farà molta fatica a giocare con Kim e Rrahmani. Non ho dubbi su Kim, è un grande difensore. Lui non avrà difficoltà come avute da De Ligt".